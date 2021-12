Téhéran (AFP). Nucléaire iranien: reprise des discussions mercredi

Les négociations entre l'Iran et les grandes puissances reprendront mercredi, a annoncé vendredi un responsable iranien à l'issue de cinq jours de discussions intenses à Lausanne (Suisse) pour parvenir à un accord sur le programme controversé de Téhéran. "Maintenant, il est nécessaire d'avoir plus de consultations et de coordination () les négociations nucléaires se poursuivront mercredi", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, cité par la télévision d'Etat, alors que selon les médias, l'équipe iranienne revenait vendredi soir à Téhéran.

