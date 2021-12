Nouveau : des ateliers couture à Caen

Depuis quelques années, le fait main signe son grand retour. C’est en partant de cette constatation que Stéphanie Fremin a eu l’idée de ces ateliers. Si les petits pourront réaliser un chèche, un sac à goûter ou une trousse décorée, les jeunes femmes repartiront avec leur pochette de soirée en liberty. Stéphanie s’est très tôt essayée à la confection. Quoi de plus normal alors, que d'en faire son activité professionnelle.

Tout d’abord invitée au sein de l’Atelier des créateurs, rue Mélingue à Caen, elle occupe désormais l’Atelier boutique 2, qu’elle habille d’un zeste de couture, espace où vous pourrez dénicher des accessoires tendances et colorés. Le plus : si vous craquez sur un modèle mais que vous souhaitez un autre tissu, il n’y a qu’à passer commande.

Pratique. Pour connaître le planning des ateliers du 20 avril au 24 avril, Tél. 06 72 81 30 99.

A noter : pour les journées européennes des métiers d'Art, des animations couture et de teinture végétale pour enfants et adultes seront proposées à l'Atelier des Créateurs, le samedi 28 et dimanche 27 mars à partir de 14h en entrée libre.