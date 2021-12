Ouverture de l'Historial : Jeanne d'Arc, l'icône revient chez elle

Jeanne d'Arc superstar ? Alors que la réappropriation politique de l'icône est en marche depuis deux ans, le retour de flamme se fait également à Rouen, lieu où la sainte fut jugée puis réhabilitée post mortem. La preuve la plus symbolique de cette renaissance : l'ouverture, le samedi 21 mars, de l'Historial Jeanne d'Arc au sein même de l'archevêché qui l'a vu condamnée puis réhabilitée. Un Historial initié par le ministre Laurent Fabius avant son entrée au gouvernement et repris par son successeur Frédéric Sanchez. Un musée adapté aux nouvelles technologies où un guide numérique, Juvénal des Ursins, à qui l'on doit le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, vous conduit de son enfance à sa réhabilitation en passant par sa mort.

"Un attachement instinctif des Français"

Jeanne d'Arc revient donc au premier plan, et, à première vue, tout le monde s'en félicite. Du président du comité d'hommage à Jeanne d'Arc Jean-Pierre Lemercier, qui organise les fêtes Jeanne d'Arc en mai, et qui se montre "très favorable à l'Historial et à tout ce qui peut entretenir le souvenir de Jeanne d'Arc" au président de la Métropole Frédéric Sanchez qui salue "le caractère universel acquis par ce personnage" en passant par l'archevêque Mgr Descubes, l'engouement est partagé. L'homme d'Église décèle un second signe révélateur de l'intérêt nouveau porté à la Sainte: "Ce regain d'intérêt doit être réel puisque l'on voit régulièrement des livres paraître sur Jeanne d'Arc. Cela témoigne d'un attachement instinctif des Français à ce qu'elle représente." Mais cet intérêt, s'il semble réel, n'est-il pas restreint aux seules villes de Rouen et d'Orléans?

Un intérêt local

Mgr Descubes le croit : "On sent véritablement que les Rouennais sont impatients de venir à l'Historial mais c'est un engouement avant tout local." Caroline Dorion-Peyronnet, conservatrice de la tour Jeanne d'Arc, renchérit : "La fréquentation a augmenté depuis la fermeture du musée Jeanne d'Arc, place du Vieux-Marché, mais cet engouement n'est pas flagrant. Quand la tour a ouvert, à la fin du XIXe siècle, et jusque dans les années 1940, les gens déposaient des médailles à Jeanne, des colifichets au pied de la tour. Ce n'est plus le cas." Cajolée à Rouen, ignorée dans le reste de la France, le salut populaire de Jeanne ne viendrait-il pas du reste du monde ? Le président de la Métropole Frédéric Sanchez souligne à raison "le caractère universel" de Jeanne d'Arc. Au Japon, la Sainte est une icône : "Des étudiants font leur maîtrise sur elle, sourit l'archevêque. Jeanne d'Arc appartient à tout le monde." Jeanne d'Arc, objet de toutes les batailles idéologiques depuis sa mort (tour à tour figure de l'Église et de la Nation), est aujourd'hui redevenue une figure consensuelle nationale et internationale, religion ou non. C'est Frédéric Sanchez qui résume le mieux cette ambition de rendre la Sainte à tous les Français : "L'Historial vise aussi à empêcher toute réduction partiale."

Pratique. Ouverture de l'Historial ce samedi 21 mars, entrée rue Saint-Romain. Visites groupées de 1h15.