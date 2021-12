Paris (AFP). Gironde: cinq corps de bébés retrouvés morts dans une maison

Les corps de cinq bébés ont été retrouvés dans une maison à Louchats (Gironde), dans ce qui semble être la plus grave affaire d'infanticide depuis cinq ans, a-t-on appris dans la soirée de source proche du dossier, confirmant une information d'iTELE. Les gendarmes ont "découvert au cours des perquisitions quatre autres corps de bébés en plus du nouveau-né retrouvé en début de matinée", qui se trouvait dans un sac isotherme. La mère a été hospitalisée et le père placé en garde à vue.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire