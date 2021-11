Un nouveau délai pour les abattoirs industriels de la Manche

Le tribunal de commerce de Coutances n’a pas prononcé de liquidation judiciaire de l’entreprise qui emploie près de 600 salariés dont près de 400 sur le site de Sainte-Cécile près de Villeudieu-les-Poêles, et accorde un délai supplémentaire pour monter le projet de Scop proposé par les salariés. La Scop a trouvé plus de 8 millions d'euros et en cherche encore trois. "L'Etat nous les doit", a déclaré Maître Elise Brand avocate des salariés, faisant allusion à la promesse du ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll devant les députés, le 11 mars, de "sauver les abattoirs AIM".

L'offre sur le site d’Antrain, en Ile-et-Vilaine, déposée par la holding Les Rosaires, qui possède trois sites de production de viande en Bretagne, propose de reprendre 70 salariés et d'en reclasser 41 autres dans les sites du candidat à la reprise.

Une nouvelle audience a été fixée le 27 mars pour examiner le projet de Scop sur le site de Sainte-Cécile. Le tribunal se prononcera sur les offres de reprises le 31 mars.