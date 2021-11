La Normandie pourrait accueillir le Mondial de football féminin en 2019

En 2019, la France accueillera pour la première fois la Coupe du monde de football féminin. La Fifa a préféré retenir le dossier français, plutôt que d'organiser l'événement en Corée du Sud. La Normandie pourrait accueillir des rencontres de ce tournoi qui, d'édition en édition, se mue en un événement sportif mondial majeur. En 2011, près de 2,5 millions de téléspectateurs français avaiten ainsi suivi la demi-finale du Mondial entre la France et les Etats-Unis.

Pour l'heure, 11 dossiers de stade français ont été retenus dont la nouvelle enceinte du Havre. Mais la Fédération française de football a d'ores et déjà fait savoir qu'elle en éliminerait deux. Le Havre est en concurrence avec Auxerre, Grenoble, Montpellier, Nancy, Nice, Reims, Rennes, Paris (Jean Bouin) et Valenciennes. Lyon accueillera a coup sûr le match d'ouverture et la finale de ce huitième mondial féminin de l'histoire.

Cet été, le Mondial féminin se déroulera au Canada.