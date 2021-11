"Marée du siècle" : deux ministres au Mont-Saint-Michel samedi

Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, et Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, se rendront samedi 21 mars au Mont-Saint-Michel pour une visite sur les thèmes de la promotion du tourisme et de l’attractivité de nos territoires.

Les deux ministres sont attendus à la Caserne à 07h40. Ils assisteront ensemble à la marée du siècle, coefficient de 118, prévue à 07h45.

Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian rejoindront ensuite la ville de Caen pour une réunion de travail avec leurs homologues italiens, Paolo Gentiloni et Roberta Pinotti.