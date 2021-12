Départementales 2015 : à Saint-Etienne-du-Rouvray, Hubert Wulfranc indéboulonnable ?

La gauche, puissante dans ce canton de 31 305 habitants, y est puissante mais divisée au premier tour. Le Front de Gauche présente un binôme composé de Hubert Wulfranc, maire communiste de Saint-Etienne-du-Rouvray et conseiller général sortant, et de Séverine Botte.

Ses adjoints et conseillers municipaux à Saint-Etienne-du-Rouvray se présentent également sous la bannière socialiste. Il s'agit de Patrick Morisse, maire-adjoint, et de Samia Lage, conseillère municipale. Lors des élections municipales à Saint-Etienne-du-Rouvray, la liste d'union de la gauche avec les communistes et les socialistes avait obtenu 84,9% des voix face à une liste d'extrême gauche.

Oissel est également dans le giron de la gauche puisque la liste d'union avait remporté les élections municipales avec 63,47 % des voix, loin devant le FN et encore plus loin devant la droite.

L'UMP en difficulté, le FN espère percer

Face à cette gauche maître du jeu électoral, l'UMP, absent des dernières élections municipales à Saint-Etienne-du-Rouvray et divisée et faible à Oissel (deux listes atteignant difficilement la barre des 20% à deux), présente un binôme composé de Jean-Christophe Simon et Sarah Tessier.

Enfin, à l'extrême-droite le Front National tentera de capitaliser sur deux choses. D'une part, ses deux conseillers municipaux élus aux dernières municipales à Oissel, Maxime Argentin, candidat battu, et Danielle Bazin ; d'autre part sur les scores du parti aux dernières européennes, où le FN de Marine Le Pen a obtenu 31% des voix à Saint-Etienne-du-Rouvray et près de 29 à Oissel, à chaque fois devant le Front de Gauche.

Ce canton présente donc une gauche qui a toutes les cartes entre les mains, qui pourrait partir divisée au premier tour et se rassembler au second, face à un FN qui lance ses élus locaux dans la bataille. Reste à connaître le poids de la désaffection nationale à l'égard de la gauche, une désaffection qui pourrait peser dans les urnes.

Pratique. Ce canton rassemble Saint-Etienne-du-Rouvray et Oissel et 31 305 habitants.