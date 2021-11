Un agent des routes percuté par une voiture à Mont-Saint-Aignan

Une équipe d'agents des routes intervient ce mercredi après-midi pour enlever des plaques de plâtre tombées sur la chaussée. Pendant que deux d'entre eux récupèrent ces plaques, le troisième fait des signes aux automobilistes pour qu'ils se déportent sur la voie de gauche.

L'agent a beau porter son gilet pour se faire voir et les gyrophares des véhicules en intervention ont beau être en marche, un automobiliste âgé de 82 ans ne se déporte pas au bon moment et percute l'agent. La victime, âgée de 44 ans, est légèrement blessée et transportée au CHU de Rouen pour des examens.