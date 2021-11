Eclipse et printemps à l'honneur au planétarium Ludiver

Vendredi matin, le soleil sera caché à plus de 80% par la lune en Normandie.

Pour l'observer sans danger pour le yeux,vous devez avoir des lunettes spéciales éclipses (attention elles s'abiment avec le temps alors il faut qu'elles soient récentes), des verres de soudeur 14 ou 16 ou encore des filtres solaires spéciaux. Vous pouvez aussi avec un simple bricolage l'observer par projection. Il suffit d'avoir un carton type boite à chaussures. Voici un tutorial: www.petites-mains.com/tutoriaux/fabrique-boite-eclipse-solaire

Observez l'éclipse entre 9h15 et 11h50, sachant que le soleil sera le plus caché entre 10h20 et 10h30.

Et puis le samedi, le planétarium Ludiver vous invite aussi à de nombreuses animations cette fois sur le thème du printemps, afin de fêter le changement de saison et la « marée du siècle ».

Dans le cadre également du « Printemps des Planétariums », événementiel national de l’Association des Planétariums de Langue Française (APLF), vous pourrez approfondir en famille les sujets liés au printemps au travers d’animations proposées par l’équipe d’animation du Planétarium LUDIVER et de nombreux partenaires.

Retrouvez le programme de cette journée sur ludiver.com. Rendez-vous samedi de 14h à 18h.

Ecoutez Didier Bihel, directeur de Ludiver, nous parler de ces 2 temps forts: