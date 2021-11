Tunis (AFP). Carnage dans un musée à Tunis: 19 morts, deux assaillants identifiés

Dix-sept touristes étrangers, dont deux Français, et deux Tunisiens ont été tués mercredi en plein Tunis dans une attaque menée par des hommes armés au musée du Bardo, la première à toucher des étrangers depuis la révolution tunisienne de 2011. Le Premier ministre tunisien Habib Essid a identifié les deux assaillants du musée du Bardo mercredi comme Yassine Abidi et Hatem Khachnaoui, deux noms à consonance tunisienne. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, il s'agit "probablement" de Tunisiens. Le Premier ministre a aussi fait état de deux ou trois complices possibles. En fin de soirée, le président François Hollande a annoncé dans un communiqué que deux Français avaient été tués et que "sept Français sont blessés, dont un reste dans un état grave". De son côté, le Premier ministre Manuel Valls a réagi sur Twitter pour déplorer la mort des deux Français: "Peine immense. La barbarie ne l'emportera pas. Avec les Tunisiens, le monde doit dire non à l'horreur du terrorisme islamiste". Le président tunisien a promis de "combattre sans pitié" le terrorisme. "Je veux que le peuple tunisien comprenne que nous sommes en guerre contre le terrorisme (). Je veux que le peuple tunisien se rassure () ces traîtres seront anéantis", a également lancé le président, Béji Caïd Essebsi, dans une allocution télévisée mercredi soir. Plus tôt, il avait dit à l'AFP que les autorités faisaient tout pour éviter qu'un tel "désastre" ne se reproduise. L'attaque, qui a duré environ quatre heures, n'a pas été encore revendiquée. Deux assaillants ont été abattus et une opération des forces de sécurité était en cours pour rechercher d'éventuels complices, selon les autorités. Cet "attentat terroriste", selon le ministère tunisien de l'Intérieur, touche le pays pionnier du Printemps arabe qui, contrairement aux autres Etats ayant vécu des mouvements de contestation en 2011, a jusqu'ici échappé au chaos. Le Premier ministre Habib Essid a fait état d'un bilan de 19 morts: 17 touristes et deux Tunisiens - un policier et un chauffeur de bus. Quarante-quatre personnes, dont six Tunisiens, ont été blessées, certaines grièvement. Parlant d'une "situation définitive", M. Essid a listé "17 morts parmi les touristes (): quatre Italiens, un Français, deux Colombiens, cinq Japonais, un Polonais, un Australien, une Espagnole". On ignorait encore la nationalité des deux derniers touristes tués. Jeudi, le Japon a contesté les chiffres des autorités tunisiennes concernant ses ressortissants, évoquant une "erreur". Tokyo confirme la mort de trois Japonais ainsi que trois blessés. L'Italie a fait état de trois de ses ressortissants tués et Madrid de deux Espagnols morts. En début d'après-midi, des assaillants armés de Kalachnikov ont ouvert le feu sur les touristes qui descendaient de leurs bus puis ils les ont pourchassés à l'intérieur du musée, a relaté le Premier ministre. "Nous avons réalisé qu'il ne s'agissait pas de pétards mais de terroristes qui tiraient sur toutes les personnes qui marchaient sur la place. Après ils sont entrés dans le musée. Ils étaient presque à dix mètres, ils tiraient sur tout ce qui bougeait", a dit Josep Lluis Cusidó, un touriste espagnol, à la chaîne Cadena Ser. Selon un journaliste de l'AFP sur place, l'un des autocars à bord desquels les touristes sont arrivés était criblé de balles. - 'En guerre contre le terrorisme' - Certains touristes voyageaient avec le croisiériste Costa, dont un bateau faisait escale dans le port de La Goulette (banlieue de Tunis). "Le capitaine a déclaré 14 passagers manquants, qui ne sont pas remontés à bord", a indiqué dans la soirée à l'AFP un porte-parole de Costa Croisières en France, tout en soulignant "ne pas pouvoir dire" s'ils figurent parmi les victimes de l'attaque au musée. Au Parlement, mitoyen du musée, la "panique" a été "énorme" lorsque les coups de feu ont retenti, a relaté la députée Sayida Ounissi sur Twitter. La fusillade est intervenue "en pleine audition des forces armées sur la loi antiterroriste", en présence du "ministre de la Justice, de juges et de cadres de l'armée".

