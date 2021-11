Paris (AFP). Je me sens Charlie Coulibaly: Dieudonné condamné à deux mois de prison avec sursis

Le polémiste Dieudonné a été condamné mercredi à deux mois de prison avec sursis pour apologie d'actes de terrorisme par le tribunal correctionnel de Paris pour son message "Je me sens Charlie Coulibaly". Le parquet avait requis une peine de 30.000 euros d'amende, qui si elle n'est pas intégralement payée se transforme en emprisonnement. Dans un message posté sur Facebook le 11 janvier, alors que des millions de personnes venaient de défiler en France contre les attentats, Dieudonné qualifiait cette marche d'"instant magique égal au big bang qui créa l'univers". Il ajoutait, dans ce message rapidement retiré: "Sachez que ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie Coulibaly", associant le slogan de soutien au journal satirique Charlie Hebdo, "Je suis Charlie", au nom d'Amédy Coulibaly, qui a tué quatre Juifs dans un supermarché casher et une policière municipale. Assurant condamner "sans aucune retenue et sans aucune ambiguïté" les attentats, Dieudonné avait affirmé à l'audience qu'il avait souhaité participer à la marche à Paris, mais que sans retour du ministère de l'Intérieur qu'il avait sollicité, il s'en était senti "exclu" et traité comme un "terroriste". Son message était une "parole de paix", avait-il assuré. Ses explications n'ont pas convaincu le tribunal, qui a souligné l'ironie employée par Dieudonné lorsqu'il évoque l'importance de cette marche. Les juges ont notamment tenu compte du contexte du message, juste après la manifestation, alors que l'opinion publique était "fortement bouleversée par les attentats", que les victimes n'avaient pas encore été inhumées, a expliqué la présidente. Surtout, les juges ont souligné dans l'association de "Charlie" et "Coulibaly" l'"amalgame provocateur" fait par Dieudonné "entre le symbole de la liberté d'expression qui a coûté la vie à des journalistes et un auteur d'acte terroriste auquel il s'identifie", selon le jugement consulté par l'AFP. - "Comme une gifle" - L'impact de ces propos "ne pouvait être ignoré" par son auteur, a considéré le tribunal, et "le sentiment d'hostilité à l'égard de la communauté juive que Dieudonné M'Bala M'Bala entretient auprès d'un public attiré par sa personnalité accroît sa responsabilité à raison de ses propos provocateurs". A l'audience, la procureur Annabelle Philippe avait souligné que, des trois auteurs des attaques du mois de janvier à Paris, Dieudonné, déjà condamné à plusieurs reprises pour des propos jugés antisémites, a choisi celui qui avait délibérément visé des juifs. Lui avait affirmé avoir fait ce choix car Amédy Coulibaly est celui qui "met une balle dans le dos" de Clarissa Jean-Philippe, policière municipale antillaise, qui "ressemble trait pour trait" à sa propre fille. Les membres de la famille de la jeune femme ont vécu les propos de Dieudonné "comme une gifle", a déclaré l'avocat de l'Association française des victimes du terrorisme (AFVT), Me Antoine Casubolo Ferro. "On ne cherche pas spécialement (?) à envoyer M. Dieudonné M'Bala M'Bala en prison, on veut juste lui rappeler qu'il n'est pas au-dessus de la loi et qu'il faut qu'il fasse attention dans ce qu'il dit", a réagi Me Rémi-Pierre Drai, avocats de l'association Avocats sans frontières. "Tout le monde n'est pas Coluche et même Coluche avait une certaine réserve et respectait les communautés et ne les montait pas les unes contre les autres comme il (Dieudonné) le fait", a-t-il ajouté. Le tribunal a en outre condamné Dieudonné à verser un euro de dommages et intérêts à l'AFVT et à Avocats sans frontières, et 1.000 euros au titre des frais de justice. Dieudonné n'était pas présent au tribunal pour le délibéré, pas plus que ses avocats, qui n'ont pu être joints. Un autre jugement attend Dieudonné jeudi. Il est poursuivi pour provocation à la haine envers les juifs pour des propos visant le journaliste Patrick Cohen. Puis un autre mardi prochain, dans une affaire où il est poursuivi pour avoir qualifié fin août 2013 Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, de "Mussolini moitié trisomique".

