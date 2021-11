PSA à Cormelles-le-Royal : la reprise est arrivée

Arrivé en septembre dernier, son nouveau directeur Thierry Guidevaux relève ainsi “un début d’année plutôt réjouissant. Les volumes ont déjà augmenté en 2014, principalement en fin d’année. Et ce premier trimestre 2015 marque une progression de huit points par rapport à 2014.”

General Motors, un allié de poids

Mais cet homme d’expérience reste prudent : “une hirondelle ne fait pas le printemps. Les prévisions pour 2015 sont en-deça de l’activité enregistrée pour ce premier trimestre. Il faut espérer que PSA continue son redressement et que nos voitures séduisent encore davantage.”

34 millions d’euros avaient été investis sur le site en 2011, permettant à l’usine de garder son niveau de production.

“Nous allons poursuivre ces prochaines années sur un rythme de dix millions d’euros par an environ consacrés à l’investissement”.

Le directeur supervise notamment le développement d’une nouvelle plateforme qui doit constituer à terme la base mécanique des petites et moyennes voitures de la marque. Qui plus est, l’usine de Cormelles façonnera d’ici fin 2016 des composants pour équiper des voitures produites avec le géant américain General Motors. De quoi “pérenniser le site”, voire un peu plus... Si le succès est au rendez-vous.