Véhicules propres : un marché croissant

Si le marché est encore jeune, les constructeurs automobiles semblent vouloir l’étendre. Renault, Nissan, Citroën ou BMW, ils sont nombreux à se lancer sur ce marché écolo. En mai 2013, BMW a sorti son i3, seul modèle 100 % électrique de la marque allemande. Le moteur à propulsion est situé dans le coffre, et se recharge sur toutes les prises domestiques. “Pour recharger le véhicule, il est nécessaire de se brancher 9 h, pour environ 150 km d’autonomie”, résume Guillaume Vétu, product genius chez BMW. Un véhicule écologique, dont le prix du plein oscille entre 2 et 3 €, un tarif compensé par le coût à l’achat, avec un prix de départ à 29 190 €, bonus écologique déduit. Pour les plus frileux à l’achat d’un véhicule doté d’une faible autonomie, l’hybride peut représenter la solution alternative. Chez BMW, un seul modèle est proposé en hybride depuis juin dernier, la i8, qui mélange essence et électrique. “Le véhicule est doté d’un moteur thermique pour les roues arrière et d’un moteur électrique pour les roues avant”, précise Guillaume Vétu. La i8, dont le prix minimum s’élève à 141 950 €, est le premier véhicule du monde à pouvoir être équipé de feux laser, permettant “de passer de 300 m à 600 m de portée.” Quant aux véhicules hydrogènes, s’ils ne sont pas très présents en France, Guillaume Vétu assure que “les constructeur travaillent dessus.” Et si cette énergie de propulsion est un fleuron, nous le saurons dans les années à venir.