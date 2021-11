Beauregard 2015 : Focus sur les groupes de la scène régionale programmés

Le festival Beauregard a levé le voile sur sa programmation 2015 ce mardi 17 mars. La septième édition se déroulera à Hérouville-Saint-Clair les 2, 3, 4 et 5 juillet prochain à Herouville-Saint-Clair. Retrouvez sur scène de grosses têtes d'affiche comme Sting, Scorpions, Etienne Daho, Lenny Kravitz etc. Mais aussi des artistes régionaux qui auront eux aussi l'immense honneur de jouer sur l'une des scènes les plus applaudies de France. Zoom sur la scène régionale !

Jeudi 2 juillet : Headcharger (Caen)

Depuis sa création à Caen en 1997, Headcharger anciennement DOGGYSTYLE s’est taillé une solide réputation sur le sol français. Leur musique variée, mélange détonant de métal, de hardcore et de rock n’ roll, a conquis un grand nombre d’auditeurs. Après avoir participé au Fury Fest en 2004 aux cotés de nombreux groupes de prestiges, Headcharger sort son premier album en 2005 suivi en 2007 par Watch the Sun déjà plus rock et félicité par la critique et le public. « La puissance du métal, la rage du hardcore et le swing du rock n’ roll » une formule détonante très orientée vers les contrées de l’Oncle Sam !

Vendredi 3 juillet : Gomina (Caen)

Après avoir sorti « Into The Sunny Gray », un premier album autoproduit, le quatuor caennais Gomina formé en 2011, a publié récemment un nouvel album « Prints » sorti chez WeWant2Wecord et Bordeaux Rock. On avait notamment pu découvrir un premier extrait de cet album avec le morceau « Stupid » ! Ce quatuor caennais formé en 2011 nous offre une excursion musicale sur fond de "pop décomplexée et baroque".

Samedi 4 Juillet : The Goaties (Caen)

La jeunesse éternelle et contagieuse des Goaties a 4 fondements : leur rock est increvable, leur beauté insolente, leur fougue sans pareille et leur talent incontestable. On peut compter sur les doigts d’une main les groupes français dont les membres affichent vingt ans de moyenne d’âge pour déjà sept de carrière. On peut surtout compter sur les Goaties pour nous surprendre encore des siècles et des siècles et nous écrire de belles pages dans le grimoire du rock.

Dimanche 5 juillet : My Summer Bee (Caen)

Après nous avoir offert un premier clip pour le morceau Figure, le groupe caennais My Summer Bee nous a dévoilé il y a quelques mois une nouvelle vidéo pour accompagner le deuxième extrait de leur EP "Time's Running On". Le groupe caennais récidive pour embellir notre été avec "Rosemary". Une balade attendrissante qui s'épanche sur fond d'électro pop mélodique et acidulée, dévoilant douceur et mélancolie.