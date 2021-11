Paris (AFP). Ligue des champions: le Barça pour finir le travail, suspense à Dortmund

Vainqueur 2-1 en Angleterre, Barcelone a toutes les cartes en mains pour écarter Manchester City mercredi et se hisser en quart de finale de la Ligue des champions, juste avant le "clasico", alors que le suspense reste entier entre Dortmund et la Juventus. Richissime et ambitieux depuis son rachat par un fonds d'investissement d'Abou Dhabi en 2008, City n'arrive toujours pas à faire la loi en Europe, et on voit mal comment il pourrait remplir cette page blanche de son histoire à Barcelone. A moins d'un exploit au Camp Nou, les Citizens risquent fort d'échouer pour la deuxième année d'affilée aux portes du Top 8 contre le géant catalan. Ils ont des arguments à faire valoir sur le plan offensif, mais pourront-ils longtemps résister au trio infernal Messi-Neymar-Suarez? L'Uruguayen a fait très mal au champion d'Angleterre avec son doublé à l'Etihad Stadium, et l'addition aurait même pu être bien plus lourde si le quadruple Ballon d'Or argentin avait transformé un penalty qui aurait définitivement scellé le sort de cette double confrontation. Une nouvelle sortie de route prématurée en C1 ne ferait qu'ajouter au marasme, City patinant également en Premier League après un revers à Burnley (1-0) qui met en danger sa 2e place derrière Chelsea. Seule lueur d'espoir pour les hommes de Manuel Pellegrini: le Barça pourrait avoir quelque peu la tête au "clasico", dimanche contre son ennemi juré, le Real Madrid. Dans le dernier 8e de finale retour au programme, la Juve devrait vivre 90 minutes sous tension dans l'antre du Borussia. Le succès 2-1 acquis à Turin semble insuffisant pour assurer l'avenir européen des "Bianconeri" contre une formation sortie de sa crise de début de saison et revenue à la 10e place en Bundesilga. Surtout si "Batman" Aubameyang et "Robin" Reus se mettent à jouer les super-héros. Mais la Juve, solide leader de la Serie A, a eu le bon goût de faire reposer quelques-uns de ses hommes-clefs ou de les ménager ce week-end à Palerme (1-0). Le programme: Mercredi (20h45 locales, 19h45 GMT) FC Barcelone (ESP) - Manchester City (ENG) (aller 2-1) Dortmund (GER) - Juventus Turin (ITA) (aller 1-2) Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi à Nyon (Suisse).

