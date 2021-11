Quand découvrir l'éclipse de Soleil au dessus de la Normandie

Découvrez à quelle heure vous pourrez apercevoir 80% de cette éclipse audessus de la Normandie:

- Calvados: début à 9h25 - maximum de l'éclipse à 10h26 - fin 11h37

- Eure: début à 9h21 - maximum de l'éclipse à 10h28 - fin 11h38

- Manche: début à 9h19 - maximum de l'éclipse à 10h25 - fin 11h36

- Orne: début à 9h20 - maximum de l'éclipse à 10h26 - fin 11h36

- Seine-Maritime: début à 9h22 - maximum de l'éclipse à 10h29 - fin 11h39

Pour observer cet événement dans de bonnes conditions de sécurité, il est indispensable de se munir de lunettes spéciales de protection complètement opaques à la lumière normale.

"Regarder une éclipse solaire est aussi dangereux que regarder directement le soleil sans aucun filtre", explique l'AsnaV.

Une observation directe du disque solaire peut engendrer des lésions de la cornée ou bien de la rétine. Si les lésions de la cornée, essentiellement liées aux ultraviolets, sont réversibles en quelques jours, les lésions de la rétine peuvent, elles, "altérer définitivement la vue", selon le ministère.

Ces lésions peuvent se manifester par une baisse de la vision centrale, de la perception des couleurs ou encore des déformations visuelles ou des tâches sombres dans le champ de vision.

Les lunettes de protection spéciale conçues pour regarder le soleil directement permettent de filtrer 100% des rayons ultraviolets et infrarouges et 99,99% de l'intensité lumineuse.

L'AsnaV attire tout particulièrement l'attention sur le risque pour les enfants: En France, "alors que l'éclipse aura lieu pendant les heures de cours, aucune distribution de lunettes adaptées n'a été prévue par le ministère de la Santé ou de l'Education nationale".

"Les enseignants et les parents doivent faire preuve de la plus grande prudence et ne pas autoriser l'observation du phénomène si l'enfant n'a pas de lunettes adaptées" selon cette association.