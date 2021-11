Les Témoins, la série tournée au Tréport ce soir à la télévision

Cette série, qui a Thierry Lhermitte en tête d'affiche, a été en partie tournée au Tréport. Une présence en terre seinomarine qui a duré 23 jours, entre février et mars 2014. La Région Haute-Normandie a soutenu financièrement ce tournage, à hauteur de 95 000 € et avec l'aide du Centre National de la Cinématographie et de l'image animée (CNC).

La série a déja acquis une petite réputation puisque la chaîne anglaise Channel 4 a acheté les six épisodes de la série, faisant des Témoins la première série depuis 20 ans produite pour France Télévisions et diffusée en Grande-Bretagne.

Pour le président de la Région Nicolas Mayer-Rossignol, la diffusion de cette série "prouve une fois de plus que la Normandie est une terre de talents - de nombreux techniciens, acteurs et figurants ont été recrutés ici", l'élu soulignant également le caractère attractif du territoire, les falaises du Tréport ayant inspiré les réalisateurs.