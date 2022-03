L'US Avranches doit gagner de nouveau

9 Octobre 2010, c'est la date de la dernière victoire avranchinaise en championnat cette saison. C'était contre Romorantin (2à1) à Fernouillère. C'est dire que la déception après l'élimination contre Vendée Fontenay en coupe de France se doit désormais d'être oubliée. Il faut pour les joueurs de l'USA impérativement se replonger dans le championnat pour bien négocier le virage qui s'amorce ce week-end. C'est l'occasion pour les manchois de prendre le bon wagon au classement. En Cas de victoire contre l'équipe du Loiret, les joueurs du président Guérin prendraient 6 points d'avance sur l'adversaire du week-end et se rapprocheraient par la même de la tête du classement. Une défaite serait en revanche très néfaste au groupe, que ce soit sur le plan comptable ou sur le plan mental. En cas de résultats négatif, les sud manchois se mettraient alors à flirter dangereusement avec la zone rouge. Il faut prendre des points et vite dans un championnat plus qu'indécis puisque les 12 équipes du Groupe D de CFA se tiennent en 12 points...

Notez enfin que Stéphane Mottin devra se passer contre Saint Pryvé de plusieurs jours importants: Romain Cabon et Baptiste Guyonnet suspendus; Sylvestre Guyonnet est lui incertain.