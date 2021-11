Berlin (AFP). Nouvelle grève des pilotes de Lufthansa jeudi sur les longs courriers

Le syndicat allemand des pilotes Cockpit a appelé mardi soir à un nouvel arrêt travail des pilotes de la Lufthansa jeudi sur les vols long-courrier et le fret, après la journée de grève déjà prévue mercredi. La direction du géant européen du transport aérien a d'ores et déjà annoncé l'annulation de 750 vols en Allemagne et en Europe pour mercredi. Cockpit s'oppose depuis des mois au projet de la direction de revenir sur la possibilité actuelle des pilotes de partir en pré-retraite à 55 ans avec 60% de leur salaire.

