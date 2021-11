Matchs truqués : le Stade Malherbe blanchi par la commission de discipline

A la sortie de l'audition qui se tenait ce mardi 17 mars à Paris, le président du Stade Malherbe Caen, Jean-François Fortin, et le directeur du club, Xavier Gravelaine, n'ont fait aucune déclaration. Il fallait alors s'en remettre à une brève conférence de presse organisée par la Ligue professionnelle de football à 18h30 pour en apprendre un peu plus sur le verdict de la commission de discipline de la LFP, à l'issue de l'examen de sept rencontres disputées la saison passée en Ligue 2, dans lesquelles à chaque fois, Nîmes était acteur. Les Crocodiles ont été reconnus coupables d'avoir fait pression et/ou tenté d'arranger des rencontres pour assurer leur maintien. Et dans cette optique, les enquêteurs avaient suivi de près la rencontre de dernier entre Caen et Nîmes qui, se soldant sur un score de parité (1-1), servait les intérêts des deux équipes.

Aucun point de pénalité pour Malherbe

Dans la journée, des avocats avaient cependant exprimé leur point de vue. Contre Malherbe, "le dossier est vide" avait confié l'un des avocats d'un joueur. La liste des éléments à reprocher à Jean-François Fortin semble en tout cas elle, bel et bien blanche. Le président du Stade Malherbe Caen a été disculpé par la commission, même si au pénal, il est toujours en examen pour corruption, tout comme Kaddour Mokeddel, en charge de la sécurité au club. "Aucune sanction n'est applicable à Jean-François Fortin, puisque après son audition il est apparu qu'il n'y a aucune charge à retenir contre le président de Caen, a indiqué le président de la Commission de discipline, Sébastien Deneux. Informé par l'un de ses salariés de la tentative nimoise, il y a très clairement mis un terme."

Sébastien Deneux Impossible de lire le son.

Sur le plan sportif, aucun point de pénalité n'a été retenu à l'encontre du SMC. En revanche, Kaddour Mokeddel a lui été condamné à deux mois de suspension.

De son côté, Nîmes est condamné à une rétrogradation en National à l'issue de la saison en cours. Serge Kasparian, actionnaire du club au moment des faits et Jean-Marc Conrad, l'ex-président, ont respectivement été condamnés à 10 ans d'interdiction de licence et 7 ans d'interdiction de fonction officielle.

Côté caennais, le coach Patrice Garande, le directeur sportif Alain Cavéglia et les joueurs Nicolas Seube, Damien Perquis et Dennis Appiah ont également été convoquées à Paris en ce début de semaine, pour cette commission qui se tenait au Pavillon Kléber.