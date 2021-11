Trois jours de véhicules d’occasion au Parc des expositions de Caen

Le succès devait en appeler d’autres : ces vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars, le rendez-vous sera de retour. Et toujours entièrement gratuit !

500 voitures sur site

Le grand public aura d’ailleurs l’embarras du choix : pas moins de 500 voitures, 150 camping-cars, et de nombreux véhicules utilitaires sont annoncés sur le site... “C’est plus que l’année dernière”, souligne Esther Durand, organisatrice de l’événement : “l’ensemble des concessionnaires de Caen sera présent.” Qui plus est, des expositions feront découvrir aux visiteurs des modèles de voitures américaines, de Harley ou de voitures de course par exemple.

“Le salon se déroule parallèlement à celui consacré à la gastronomie. Cela devrait amener du monde”, espèrent les organisateurs. De quoi booster ce rendez-vous, le premier à s’installer à Caen après dix ans sans salon de l’auto.