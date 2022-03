SORTIR EN REGION: vendredi 28 janvier

Des concerts pour débuter leweek-end en Basse-Normandie, le spectacle hommage aux suédois du groupe Abba, c'est Abba The Concert à 20h30 au Zénith, grand concert au Big Band Café à Hérouville St Clair avec les Macadam Bumpers, Manu Bakar et Alex Cloutier, soirée électro au Cargö dès 22h30 et pour 4 euros, un concert également au théâtre de Cherbourg avec les français du groupe "Diving with Andy" à 20h45, à Bayeux place à la guitare pour deux soirées avec 3 guitaristes ce soir et demain à l'Auditorium de Bayeux, vos places pour ces soirées placées sous le signe de la guitare à remporter sur Tendance Ouest en téléphonant au 0 892 23 73 38.

Samedi soir, de l'électro au Cargö, du Jazz à l'Archipel de Granville, du Métal au El Camino à Caen et demain concert du groupe "Le Petit Véhicule" pour les 7 ans du pub bayeusains "Le Pub Fiction" rue du Petit Rouen.

Après Caen et St Lô et juste avant celui d'Avranches, c'est le salon du mariage de Cherbourg ce week-end dans les salons de l'hötel de ville, entrée rue de la paix, des cadeaux seront offerts à chaque futur couple de mariés à l'entrée du salon.

Du sport ce week-end, avec le retour de l'Us Avranches sur la pelouse du stade Fenouillère samedi à 18H face à St Pryvé - St Hilaire, toujours en CFA duel régional entre l'As Cherbourg et la B de Caen.

En ligue 1 Caen 18ème au classement reçoit Auxerre 14 ème de ce classement de ligue 1.

En hockey sur glace les Drakkars de Caen affrontent l'équipe de Chamonix samedi à 20h à la patinoire Caen la mer.

Retrouvez toutes vos idées de sorties pour ce week-end en Basse-Normandie demain entre 9h et midi dans les bons week-end.