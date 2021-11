Jeu concours : admirez les grandes marées depuis l'abbaye du Mont-Saint-Michel

Le week-end prochain, du 21 et 22 mars, le Mont-Saint-Michel se trouvera au coeur des grandes marées, avec des coefficients exceptionnels, les plus forts d'Europe.

Les "soirées grandes marées 2015"

Le Centre des monuments nationaux propose de venir découvrir le spectacle grandiose de la marée montante du haut de l'abbaye du Mont-Saint-Michel avec la mise en place de ses premières "soirées grandes marées".

Exceptionnellement, l'abbaye sera ouverte jusqu'à 22h00 (dernière entrée 21h), le samedi 21 et le dimanche 22 mars et François Saint James, guide conférencier, fera deux interventions dans l’église abbatiale à 19h45 et 20h45 pour présenter le lien entre l’abbaye, sa construction et la mer.

Unique balcon surplombant toute la baie

La Terrase de l'Ouest, parvis de l'abbatiale, est un observatoire privilégié des marées. Il surplombe toute la baie, de Cancale à la pointe de Champeaux. Pour profiter pleinement du spectacle, il est conseillé d'être présent 1h45 avant l'horaire de pleine mer.

Samedi 21 mars, pleine mer à 20h07 et dimanche 22 mars, pleine mer à 20h48.

Jeu concours

A partir du mercredi 18 mars à 8h, le Centre des monuments nationaux lance un jeu concours sur la page Facebook de l’abbaye afin de faire gagner 5 lots de 2 entrées pour venir assister à l’une des 4 "soirées grandes marées 2015" (21, 22 mars, 31 août et 29 septembre).