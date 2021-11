La "fête de la Normandie", à Argentan

La fête de la Normandie revient à Argentan: l'an dernier, environ 8000 visiteurs l'avaient fréquenté.

Cette fête, c'est d'abord le Festival de l'élevage, avec quelques 130 vaches de race normandes, des cobs et des percherons en démonstration, et en nouveauté: la ferme normande avec mouons du Cotentin, ânes normands, canards de Rouen, pigeons Cauchois, lapins blancs de Hoto et autres poules de Gournay et du Merlerault.

Mais c'est aussi une cinquantaine d'exposants. il ne s'agit pas d'une foire commerciale, mais plutôt d'une démonstration des savoirs-faire normands - dentelle, peinture, livres - et bien sûr les produits normands cidre, poiré, miel, bière locale, soupes, chocolats, charcuterie, biscuits, fromages, tripes, escargots, produits laitiers, pains, viandes, ...

Ce sont aussi les boulagers et les charcutiers qui travaillent devant le public, et la découverte du miel.

La "fête de la Normandie" au hall expo d'Argentan, entée gratuite, samedi 21 et dimanche 22 mars, avec Tendance Ouest.