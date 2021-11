Paris (AFP). Matches présumés truqués: jour 1 devant la justice sportive

La justice sportive, représentée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), examine depuis lundi et jusqu'à mardi l'affaire des matches présumés truqués en Ligue 2, avec des dizaines d'auditions. - Nîmes dans le collimateur Le Nîmes Olympique est au c?ur de cette affaire révélée en novembre dernier: les soupçons portent sur sept de ses rencontres lors du Championnat de L2 2013-2014 (Bastia-Nîmes, Nîmes-Istres, Dijon-Nîmes, Nîmes-Brest, Nîmes-Laval, Caen-Nîmes, Créteil-Nîmes). La commission de discipline tente d'établir si les dirigeants gardois ont ou non fait pression ou sollicité des arrangements auprès de leurs adversaires afin de se maintenir en L2. Au centre de l'affaire: Caen-Nîmes du 13 mai 2014 (match en retard de la 28e journée de L2) puisque le résultat (1-1) avait permis à Caen d'accéder en L1 et à Nîmes d'éviter la relégation en National. Lundi, l'actuel entraîneur nîmois José Pasqualetti a été entendu en qualité de témoin, car il "n'était ni à Nîmes, ni à Istres au moment du match" entre les deux clubs le 18 avril 2014, comptant pour la 33e journée de L2. "Le club sera certainement pénalisé", a regretté le technicien remercié par Istres fin mars 2014 et engagé par Nîmes en juin 2014. - Les éléments troublants Des écoutes téléphoniques révélées par Le Canard enchaîné et confirmées à l'AFP de source policière avaient éveillé les soupçons. Le jour du fameux Caen-Nîmes, les deux présidents se sont téléphoné. Question du Caennais Jean-François Fortin: "Toi c'est un point aussi?" (qu'il te faut). Réponse de son homologue nîmois Jean-Marc Conrad: "Ouais, il nous faut un point, voilà". Et Fortin de poursuivre: "Ben, si on n'est pas trop cons, hein?" Selon Le Canard, après le match, le président de Nîmes avait "fait déposer à la porte du vestiaire 24 cartons de 12 bouteilles de vin". "Les joueurs sont complètement en dehors du problème. Il y a peut-être eu des coups de téléphone curieux mais rien n'est démontré. Par rapport à l'ampleur qui avait été donnée, l'affaire se dégonfle considérablement", a assuré Jean-Yves Foucard, avocat de Molla Wagué, ancien joueur de Caen, à la sortie de la commission. - Procédures et sanctions La commission, qui s'est installée pour l'occasion jusqu'à mardi au Pavillon Kléber, hôtel particulier du XVIe arrondissement de Paris, a convoqué des représentants des huit équipes impliquées et pas moins de "34 dirigeants, entraîneurs, joueurs ou actionnaires actuels ou passés desdits clubs ou d'autres" mentionnés dans l'instruction. Lundi, beaucoup de Caennais se sont présentés: Xavier Gravelaine le manager, Patrice Garande l'entraîneur, Alain Caveglia le directeur sportif, et les joueurs Nicolas Seube, Dennis Appiah et Damien Perquis. Egalement présent, le directeur commercial, de la sécurité et de la communication, Kaddour Mokeddel, plus connu sous le surnom de "Pilou", un des personnages-clés de l'affaire. Aucun n'a souhaité faire de commentaires à la presse. Armand Lopes, président de Créteil, Cyril Jeunechamp, joueur d'Istres, Yvon Kermarec, président de Brest, Olivier Delcourt, président de Dijon et son entraîneur Olivier Dall'Oglio, ont également été entendus. La valeur juridique de la procédure mise en place par la commission de discipline a été contestée par Me Anne Bourdu, avocate de Mohamed Regragui qui était coach mental de Nîmes au moment des faits: "Il y a une interférence entre les procédures disciplinaires et pénales () qui est préjudiciable aux personnes poursuivies et au bon fonctionnement du travail du juge d?instruction". Une action pénale a en effet été lancée: six personnes, dont Jean-Marc Conrad, qui a démissionné de ses fonctions de président de Nîmes, et Serge Kasparian, le principal actionnaire du club, ont été mises en examen pour corruption. Pour la LFP, la procédure disciplinaire lancée "est totalement autonome". Les sanctions sportives peuvent aller jusqu'à la radiation pour les personnes physiques et jusqu'à la rétrogradation pour un club. La commission doit se prononcer au plus tard le 23 mars.

