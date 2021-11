Les caennais de Portier Dean au Printemps de Bourges 2015

Le groupe Portier Dean est né en 2012 des mains de deux amis d'enfance, Gildas et Gwendal, rejoints ensuite par Louis. Avec maturité et élégance, le groupe caennais dévoile des ballades folk douces et chaleureuses, menées par une voix sombre et prenante. Après avoir remporté l'édition 2014 du tremplin AOC du Cargö à Caen, ils ont sorti leur premier EP en octobre 2014. Portier Dean a annoncé qu'ils joueront au Printemps de Bourges le 24 avril 2015.

A noter que d'autres artistes et groupes de la scène régionale seront présents à l'occasion du festival, comme Fakear, NUIT et Aloha Orchestra.