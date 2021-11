Zlatan Ibrahimovic a copié Grégory Proment

A la sortie du match contre Bordeaux, Zlatan Ibrahimovic n'y est pas allé par quatre chemins : "En quinze ans de football, je n'ai jamais vu un [bon] arbitre dans ce pays de merde." L'attaquant suédois ne connaît certainement pas l'ancien milieu de terrain du Stade Malherbe Caen, Grégory Proment, aujourd'hui salarié du centre de formation bas-normand. Mais la dernière fois qu'un joueur de Ligue 1 s'en est pris aussi vivement et ouvertement au corps arbitral, il faut remonter à la saison 2009/2010.

Le 7 mars 2009, devant les médias et après la rencontre Grenoble-Caen perdue par les Malherbistes après des arrêts de jeu interminables au cours desquels les Isérois avaient inscrit le but victorieux (2-1), Grégory Proment s'était illustré : "Quand on fait de la merde, les journalistes le disent. Alors quand les arbitres font de la merde, il faut le dire aussi. Ils font toujours de la merde et, ce soir encore, ils ont fait de la merde." Quelques jours plus tard, l'ancien Messin avait écopé de deux matchs fermes par le Conseil national de l'éthique. Il y a fort à parier que Zlatan Ibrahimovic reçoive au minimum, la même sanction. Son cas sera étudié ce jeudi par la Ligue de football professionnel.