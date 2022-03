KeSha est l'artiste la plus téléchargée en 2010

Cela peut sembler étonnant mais c'est Ke$ha qui a décroché le titre d'artiste la plus téléchargée légalement dans le monde en 2010. C'est la très sérieuse fédération internationale de l'industrie phonographique qui le dit lors de son classement qui vient de tomber.



C'est le titre Tik Tok qui est donc en tête des téléchargements avec plus de 12 millions de téléchargements. Deuxième du classement Lady Gaga avec son titre Bad Romance et plus de 9.7 millions de téléchargements.



Derrière ces deux demoiselles se cache Eminem et Rihanna pour son titre " Love The Way You Lie ". En quatrième Lady Gaga et Beyoncé pour Téléphone et en cinquième position Usher avec son titre consacré à la Coupe du monde de football, " OMG ".





