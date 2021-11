Jérusalem (AFP). Israël: Netanyahu lance ses dernières forces pour déjouer les sondages

Benjamin Netanyahu lançait ses dernières forces dans la bataille lundi, à la veille d'élections parlementaires très indécises qui diront si les Israéliens veulent encore de lui comme Premier ministre ou s'ils choisissent le changement après six ans. Dans les dernières heures avant la fin officielle de la campagne à 17H00 GMT, le leader de la droite, sous la pression de sondages défavorables, s'est posé en gardien de Jérusalem et des colonies. Il devait visiter l'une des plus contestées d'entre elles et a accusé son principal adversaire, le travailliste Isaac Herzog, d'être prêt à diviser Jérusalem et à renoncer à y construire pour les juifs. Les législatives sont dans une large mesure un référendum pour ou contre M. Netanyahu, 65 ans, Premier ministre depuis mars 2009, et au pouvoir pendant presque une décennie en comptant le premier de ses trois mandats, de 1996 à 1999. Mardi, les 5,88 millions d'électeurs israéliens sont appelés à choisir leurs 120 députés de 05H00 GMT à 20H00 GMT. Ils devraient avoir dans la nuit de mardi à mercredi une idée assez précise de la composition de la 20ème Knesset, le Parlement israélien. Les résultats officiels définitifs sont attendus d'ici à jeudi après-midi, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la commission électorale. Mais, avec la dispersion des voix et la complexité des alliances possibles, les Israéliens risquent de ne pas connaître le nom de leur prochain chef de gouvernement avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. - Netanyahu se démultiplie - Dans le système israélien, ce n'est pas forcément le chef de la liste arrivée en tête qui est appelé à former le gouvernement mais celui, parmi les 120 députés élus, qui sera le plus à même de constituer une coalition avec les autres groupes. Les derniers sondages autorisés vendredi donnaient une avance de quatre sièges à la liste conduite par M. Herzog (25 ou 26) sur celle du Likoud de M. Netanyahu (21 ou 22). Pendant des semaines, au cours d'une campagne très personnalisée, M. Netanyahu s'est promu en meilleur rempart contre les menaces de l'extrémisme islamiste et d'un Iran détenteur de l'arme nucléaire. De leur côté, M. Herzog, 54 ans, et son alliée centriste Tzipi Livni, 56 ans, l'ont attaqué sur la cherté de la vie et des logements, et sur les disparités sociales parmi les plus criantes des pays développés. Au cours des derniers jours, M. Netanyahu a tenté de mobiliser les électeurs tentés par d'autres listes de droite ou du centre. Il a décrit M. Herzog et Mme Livni comme les candidats de la "capitulation" aux pressions internationales et des concessions territoriales aux Palestiniens qui veulent faire de Jérusalem-Est, occupée et annexée, la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Israël, en revanche, considère Israël comme sa capitale unifiée et indivisible. Se démultipliant dans les médias, M. Netanyahu les a accusés lundi de "promettre de diviser Jérusalem, de condamner les constructions que j'ai faites dans les quartiers juifs de Jérusalem". - La promesse de Herzog à Jérusalem - "Ils sont prêts à tout lâcher, à courber l'échine sous n'importe quel diktat, y compris un accord nucléaire avec l'Iran", a-t-il dit au site d'information Walla. Joignant le geste à la parole, M. Netanyahu devait réserver à midi l'un de ses tout derniers déplacements de campagne à la colonie de Har Homa, l'une des plus controversées. Les constructions, entre les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est et le sud de la Cisjordanie, y ont commencé en 1997, lors de son premier mandat de Premier ministre, et avaient conduit les Palestiniens à rompre les discussions de paix. Malgré l'indignation des Palestiniens et la réprobation d'une grande partie de la communauté internationale, M. Netanyahu affirme sa détermination à continuer à construire à Jérusalem-Est. Isaac Herzog a réfuté les imputations de M. Netanyahu dimanche à l'occasion d'une visite au mur des Lamentations. "Je saurai sauvegarder Jérusalem et ses habitants mieux que tout autre dirigeant, par mes actes, pas seulement par mes mots", a-t-il dit. Un sondage publié vendredi par le Jérusalem Post indiquait que 12% des électeurs interrogés n'étaient pas encore décidés et que 72% disaient vouloir un changement.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire