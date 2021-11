Hockey : beaucoup de choses à reconstruire chez les Drakkars

Relégué le 28 février au soir d'une ultime défaite contre Lyon, le Hockey Club de Caen doit faire face à pas mal de zones d'ombre. Sur son effectif, déjà. Le seul départ d'ores et déjà effectif est celui de Thiery Poudrier, assistant-capitaine et leader d'attaque, de retour au Québec. Pour le reste... "Avec la D1, il y a une vraie rupture, souligne le président Jean-Marc Soghomonian. A priori, nous ne renouvellerons pas tous les étrangers. Néanmoins, nous resterons dans une logique de professionnalisme."



C'est dans cette volonté de rebâtir une équipe au fonctionnement similaire à la précédente qu'intervient le deuxième paramètre clé : le budget. Là encore, difficile de savoir de combien il sera en D1, en comparaison aux 650 000 € alloués à la Ligue Magnus la saison dernière. "On sait que les subventions du Conseil départemental seront revues à la baisse. Pour la ville et le Conseil Régional, j'espère qu'il n'y aura pas de sanction. L'objectif est de remonter en Magnus d'ici trois ans."

La présidence du HCC ne craint pourtant les effets de cette descente. "On jouera le haut de tableau de la D1, et il est donc probable que la patinoire soit mieux remplie que cette année." Là encore, le budget en sera impacté.