Cléon : Le fuyard n'avait pas le permis

La BAC patrouille ce dimanche quand elle décide de contrôler un automobiliste. Quand la patrouille demande au conducteur de s'arrêter, ce dernier accélère et prend la fuite. Il finit par abandonner le véhicule et prend la fuite en courant.

Les policiers lui courent derrière et il est finalement rattrapé allée François Mansart. Le jeune homme de 21 ans est finalement interpellé et explique avoir pris la fuite car il n'était pas titulaire du permis de conduire. La voiture a été immobilisée et le conducteur placé en garde à vue.