Musique à Coutances : 8ème édition de Faut qu'ça chauffe

L'association montmartinaise Chauffer dans la Noirceur invite des groupes découvertes à se produire le samedi 21 mars, de 17h30 à 1h, sous les Pylones à Coutances, pour la 8ème édition de Faut qu'ça chauffe. Dans la ville, trois lieux accueilleront par alternance les groupes présents, offrant trois ambiances différentes : le Théâtre Dodeka (de 20h30 à 1h), le Bowling (de 17h30 à 21h30) et la Patinoire le Yéti (de 21h à minuit). Au programme vous retrouverez quatre groupes de la région : Novembres, Red Forest, QOnichO Ah et The SoullFul Deviants.

Novembres (Caen)

Duo d'électro-pop, le groupe caennais Novembres est composé de Johan et Lynsey. Ils proposent une électro-pop envoûtante, acidulée et énergique. On retrouve leur fraicheur envoûtante dans leur premier EP Le Petit Tigre Hallucinogène. A la fois symphoniques et pleins de fraicheur, les quatre morceaux qui composent ce premier opus nous entraînent dans un voyage hypnotique et singulier.

Red Forest (Caen)

Entre post-rock et post-metal, le quatuor caennais Red Forest distille des sonorités oscillant entre l'ombrageux et la lumière, la chaleur et le glacial. Dévoilant des élancées post-rock ponctuées de touches électro, ils offrent une musique aérienne. On retrouve l'influence de grands groupes comme Ez3kiel, Godspeed You! Black Emperor ou encore Sigur Ros.

QOnichO Ah ! (Montreuil)

QOnichO Ah, c'est avant tout la rencontre de deux musiciennes, Blanche Lafuente (batterie) et Morgane Carnet (saxophone/chant). Ensemble, ces deux artistes improvisent et dévoilent des sonorités énergiques, mêlant aussi bien le jazz, le punk, le free et le tribal.

The SoullFul Deviants (Caen)

Crée en 2009 par trois passionnés de soul music, The Soulful Deviants est une formation musicale qui rend hommage aux grandes heures de cette musique et à ses grands classiques (Otis Redding, Martha and The Vandellas, Marvin Gaye …). Aujourd'hui une dizaine, ces musiciens caennais offre sur scène un univers vintage, tout droit venu des 60's.

Rendez-vous samedi 21 mars à Coutances à partir de 17h30. Tarifs : 5€ prévente, 7€ sur place.