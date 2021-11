Rouen : la librairie l'Armitière déménage

Depuis 2004, l'Armitière est scindée en deux parties : les livres jeunesse, les jouets et la presse au 66 rue Jeanne d'Arc, les livres adultes au 88 rue Jeanne d'Arc. "J'avais en tête depuis six ans de regrouper tous les livres dans le même bâtiment", explique Matthieu de Montchalin. Le choix de conserver ce bâtiment pour accueillir tous les livres a été une évidence pour l'équipe. "C'est un bâtiment architecturalement très fort, qui est également situé plus près du métro et qui correspond bien à l'esprit de la librairie."

Huit mois de travaux

Les travaux ont donc débuté le 25 août et devraient se poursuivre jusqu'au 9 avril, date à laquelle la nouvelle librairie devrait ouvrir. Côté surface, on conserve la même qu'avant, soit 1 350m2 de surface de vente. "Seuls 60m2 sont perdus, sur le scolaire et l'universitaire." Matthieu de Montchalin souhaite que ce changement de lieu et d'ambiance permette un contact plus aisé avec les libraires. "Les pièces à taille humaine se prêteront mieux au contact."

Ainsi, la pochothèque et les livres de fiction trouveront leur place au rez-de-chaussée. Au premier étage, seront installés les livres jeunesse, les beaux livres, les livres de tourisme et de voyage. Les ouvrages scolaires et universitaires ainsi que les sciences humaines seront installés au deuxième étage. Et évidemment, l'espace rencontre avec les auteurs gardera sa place. "Il sera aménagé sur la passerelle au deuxième étage", indique le directeur de l'Armitière. Le rayon bande dessinée sera l'unique rayon à conserver son emplacement actuel.

La librairie du 88 rue Jeanne d'Arc accueillera dans un avenir plus lointain (l'ouverture devrait avoir lieu début mai), l'ensemble des jouets, jeux et cadeaux. Quant à son futur nom, on sait juste qu'un prénom s'intercalera avant le nom l'Armitière. On ne nous en dit pas plus. Réponse dans quelques mois.

Le tout sera 100% accessible aux personnes à mobilité réduite et le coût des travaux s'élève à 600 000€.