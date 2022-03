Découvrez le horse-ball, le sport collectif le plus rapide du monde !

Rendez-vous au pôle hippique de St Lô les 12 et 13 février pour un grand tournoi de horse-ball, pro-élite mixte et féminineLes meilleurs équipes de horse-ball françaises s'affrontent durant 2 jours !Nancy, Bordeaux, Bernay, Lacanau, Lyon, Arles, Saumur, Nantes, Rouen et bien sûr "Les Roses" de Coutainville !Entrée 3 euros, gratuit pour les enfants.Le horse-ball c'est 2 mi-temps de 10 minutes, 4 joueurs et 2 remplaçants par équipe.Sur le terrain, il faut réaliser 3 passes à 3 cavaliers différents avant de tirer au but !toutes les infos sur http://www.coupdenvoi.net/