Indian Wells (Etats-Unis) (AFP). Tennis - A Indian Wells, nouveau coup dur pour Richard Gasquet

Tout juste un an après ses premiers problèmes de dos, Richard Gasquet a abandonné dimanche dès son entrée à lice dans le Masters 1000 d'Indian Wells et doit faire une pause d'un mois pour se soigner. "C'est toujours dans la même zone que cela me fait mal": après son deuxième abandon en deux tournois, Gasquet, 28 ans, est fataliste. A Dubaï fin février, lors de son quart de finale contre Roger Federer, il n'avait pu disputer qu'un set, avant d'abandonner. Contre l'Allemand Michael Berrer dimanche, il était mené 7-6 (8/6), 4-6, 3-1 quand il a décidé de concéder la victoire à son adversaire, 161e mondial issu des qualifications. "J'ai pris un premier coup de poignard au début du 3e set au service: j'ai joué le jeu même si cela allait mal, j'ai fait ensuite appeler le kiné qui m'a dit que cela pouvait peut-être tenir. Puis sur un retour, j'ai pris un nouveau coup de poignard et la douleur est devenu insupportable", a expliqué le 25e joueur mondial. Gasquet a regagné les vestiaires, quasiment plié en deux: après une heure de soins, il est venu annoncer qu'il rentrait en France, faisant ainsi l'impasse sur le 2e Masters 1000 de l'année programmé à Miami du 25 mars au 5 avril, et qu'il allait faire une pause d'un mois dans sa saison pour se soigner. - Gasquet: 'C'est inquiétant' - "La douleur est plus forte qu'à Dubaï, c'est inquiétant, je ne peux pas dire le contraire. C'est tellement douloureux, cela m'a embêté pendant trois mois l'an passé. Je vais devoir faire certainement une nouvelle infiltration et pendant un mois jusqu'à Monte-Carlo, je veux essayer d'éradiquer ce truc-là et de me reconstruire totalement", a expliqué le Biterrois qui a remporté onze titres dans sa carrière, dont un en 2015 (Montpellier). Gasquet souffre du syndrome de Maigne, ou compression de la charnière thoraco-lombaire, qui l'avait obligé à manquer toute la saison de terre battue en 2014 à l'exception de Roland Garros. "Il n'a jamais été question d'opération, il va falloir beaucoup de travail avec les kinés. Cela va être un long périple pour essayer de ne plus avoir mal", a reconnu Gasquet qui a balayé tout risque pour sa carrière. "On n'en est pas là, c'est bien français de penser comme cela, il ne faut pas s'enflammer", a-t-il coupé. Le contingent français à Indian Wells, déjà privé de Jo-Wilfried Tsonga et de Gaël Monfils (forfaits), se limite désormais dans le tableau masculin à Adrian Mannarino et à Gilles Simon, vainqueur du Tunisien Malek Jaziri 6-3, 4-6, 6-2. Le 14e joueur mondial sera opposé à Berrer, le bénéficiaire de l'abandon de Gasquet. Lundi, Mannarino sera opposé au Letton Ernests Gulbis, 15e mondial qui a remporté samedi son premier match de l'année. Dans le tournoi féminin, les deux représentants françaises, Alizé Cornet et Caroline Garcia, sont également au programme de la journée de lundi. La N.1 tricolore sera opposée à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, issue des qualifications, et Garcia, finaliste coup sur coup à Acapulco et Monterey, défiera la N.6 mondiale, Ana Ivanovic.

