Paris (AFP). Six nations: la course au titre est relancée

En s'offrant la peau de l'Irlande, jusqu'alors seule équipe invaincue, le pays de Galles a totalement relancé le Tournoi des six nations samedi lors de la 4e journée et le titre se jouera désormais à trois avec l'Angleterre. Quel suspense ! En rendant une copie majuscule au Millennium Stadium de Cardiff, le pays de Galles a complètement étouffé le XV du Trèfle (23-16) pour donner à la dernière journée du Tournoi le 21 mars une tournure particulièrement savoureuse. Les hommes de Warren Gatland ont été impériaux devant leur public à qui ils devaient une revanche après la défaite en ouverture de la compétition face à l'Angleterre (21-16). Ils se sont appuyés sur une énorme muraille défensive - Luke Charteris a réussi 37 plaquages, Sam Warburton 30 ! - et ont capitalisé sur la botte de Leigh Halfpenny, auteur de 15 points, et un essai clinique de Scott Williams à l'heure de jeu. Les Irlandais, sans imagination et tributaire d'un Johnny Sexton plus maladroit qu'à l'accoutumée, s'arrêtent ainsi à 10 victoires consécutives, record égalé mais pas battu. Surtout, ils voient leurs rêves de Grand Chelem s'envoler. Mais pas celui d'un deuxième titre de suite, un doublé inédit depuis celui de 1948-1949. De quoi garder de l'allant. Car trois équipes présentent désormais le même bilan, à savoir trois victoires pour une défaite et si le XV de la Rose occupe la tête, c'est grâce à sa différence particulière favorable (+37) sur Irlande (+33) et Galles (+12). Ca ne se joue à rien ! - Les Anglais ont bataillé - Les Anglais ont bataillé samedi après-midi pour venir à bout de l'Ecosse (25-13) qui menait même 13 à 10 à la pause. Les hommes de Stuart Lancaster n'ont pas particulièrement brillé, s'en remettant à une seconde période mieux maîtrisée et ponctuée de deux essais de George Ford et Jack Nowell. L'+Auld Enemy+ échappe donc toujours au XV du Chardon à Twickenham depuis 1983. Et l'équipe de Vern Cotter, qui se dirige tout droit vers la Cuillère de bois, pourra encore regretter d'avoir montré un visage encourageant sans être payée en retour. Les Ecossais pourront toutefois encore sauver leur bilan samedi prochain en recevant l'Irlande (15H30). Le pays de Galles ira de son côté en Italie (13H30) et l'Angleterre recevra la France pour un Crunch décidément bien croustillant à Twickenham (18H00). Entre-temps, les Français auront essayé de se refaire une santé ce dimanche (16H00) en Italie où ils n'ont plus gagné depuis 2009. Englués dans leurs doutes au sein d'un nouveau Tournoi raté, les hommes de Philippe Saint-André sont en quête vitale d'une victoire. Et s'il s'agit en plus de priver le rival anglais d'un titre samedi prochain, la motivation sera sans doute double.

