Paris (AFP). Ligue 1: Paris après l'Europe et un choc d'Olympiques

Turbulences en vue sur le podium ? Le PSG doit négocier son retour à l'ordinaire dimanche à Bordeaux après sa folle soirée européenne, et avant le choc entre Lyon et Marseille en clôture de la 29e journée de L1. . PSG: de Londres à Bordeaux Le club de la capitale a vécu mercredi soir une soirée qui s'inscrit déjà dans sa légende en éliminant Chelsea à Londres (2-2 a.p.; 1-1 à l'aller) en 8e de finale de la Ligue des champions malgré les faits de jeu défavorables. Quel impact aura-t-elle sur son rendez-vous à Bordeaux dimanche après-midi ? D'un côté, les Parisiens ont livré une débauche d'énergie monstrueuse à dix contre onze pendant 90 minutes; de l'autre, ils ont engrangé une confiance équivalente. Laurent Blanc devra trouver les mots pour motiver ses joueurs en vue d'un match nettement moins glamour qu'à Londres et lors duquel il pourrait aussi faire tourner son effectif. Ce qui ne devrait pas être trop dur: le PSG compte toujours un point de retard sur le leader lyonnais et a l'occasion de le dépasser une nouvelle fois au moins provisoirement et de lui mettre la pression en s'imposant à Chaban-Delmas. Le club de la capitale se rend chez des Girondins qu'il a battus deux fois cette saison (3-0 en L1 et 2-1 en Coupe de France) mais qui ne comptent qu'une défaite en championnat depuis la trêve. . OM-OL: chaud devant Marseille et Lyon restent sur d'éclatants succès à l'extérieur (6-1 à Toulouse et 5-1 à Montpellier) qui leur ont permis de sortir d'un mois de février très pénible et de rester en bonne position sur le podium autour du PSG. L'OL, qui aura l'avantage de connaître le résultat de Paris avant d'aller au Vélodrome, a retrouvé un duo d'attaque Fekir-Lacazette tout feu tout flammes, avec chacun un doublé à Montpellier. Fekir, surtout, est sorti par le haut des remous autour de son choix de sélection, qui a finalement penché vers la France. Mais les deux buteurs seront privés de leur pourvoyeur Gourcuff, encore blessé (cuisse) et forfait dimanche. "Un résultat nul serait intéressant car cela maintiendrait cette équipe marseillaise à quatre points, a estimé l'entraîneur rhodanien Hubert Fournier. Cela ferait un match en moins à disputer et derrière, nous n'aurions plus de confrontations avec le PSG et l'OM. Oui, ce serait un bon résultat". L'OM, tout en ayant toujours de la marge sur Monaco (4e), a l'occasion de frapper un grand coup et d'enfin dominer un cador après ses revers à Lyon, Paris et Monaco, et à deux semaines du clasico à domicile. Marcelo Bielsa maintiendra-t-il sa confiance à Batshuayi au détriment de Gignac dans le onze de départ ? . Maintien: effroi derrière Lens et Metz ont neuf points de retard sur le premier non relégable, autant dire que le spectre de l'ascenseur se précise de plus en plus pour ces deux promus. Lens, toujours sans succès en 2015, reçoit Toulouse, l'autre pensionnaire de la zone rouge posté à sept longueurs: la victoire est impérative pour le club nordiste, et la défaite à éviter pour le Téfécé. La tâche est rude également pour Metz (16 matches sans victoire !), face à une équipe de Saint-Etienne qui a renoué avec le succès le week-end dernier et qui compte conforter sa place dans le deuxième wagon du championnat. Lorient, classé 17e à trois points de Caen qu'il reçoit, voudra faire le plein avant de se rendre à Paris. Les Normands de leur côté auront à coeur de surmonter le faux pas contre Bordeaux (1-2) qui a brisé leur série euphorique et d'aborder au mieux une semaine marquée par le retour de l'affaire des matches présumés truqués en L2 la saison dernière, avec des auditions à la Ligue à partir de lundi. Le programme de la 29e journée: Joués vendredi: (20h30) Monaco - Bastia 3-0 Nice - Guingamp 1-2 Samedi:

