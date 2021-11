Paris (AFP). Ligue 1: Monaco se rapproche du podium, Guingamp gagne à Nice

Monaco s'est rapproché du podium de la L1 en dominant Bastia 3-0 vendredi lors de la 29e journée, de bon augure avant la réception d'Arsenal en 8e de finale retour de Ligue des champions, tandis que Guingamp a réussi une belle opération à Nice (2-1). Les Monégasques, qui comptent un match de retard, sont désormais à 3 points de Marseille, 3e, et suivront avec la plus grande attention la rencontre entre l'OM et le leader lyonnais dimanche au Vélodrome. Grâce à un but du Brésilien Matheus Carvalho (42e) et un doublé de Martial (22e, 51e), ils ont aussi pris leur revanche sur Bastia, qui les avait éliminés en demi-finale de la Coupe de la Ligue, le 4 février, et préparé de la meilleure des manières la réception d'Arsenal en C1 mardi, en surclassant les Corses dans tous les secteurs de jeu. Le club de la Principauté peut se concentrer sur son 8e de finale retour face aux Londoniens, qu'il aborde avec un avantage certain après l'exploit de sa victoire à l'aller à l'Emirates (3-1) le 25 février. Les hommes de Leonardo Jardim, beaucoup plus mobiles et entreprenants que les Bastiais, ont bénéficié de l'expulsion très sévère de Drissa Diakité (32e) pour une faute sur Matheus Carvalho dans la surface. En supériorité numérique, Monaco, qui avait déjà ouvert le score par Martial, son attaquant en forme, a tranquillement dominé les débats. La pilule est amère pour Bastia, 11e, qui a même terminé la rencontre à 9 après l'expulsion de Giovanni Sio (79e). Cette défaite sèche ternit le bon bilan des Corses en 2015, et ce avant la réception de Guingamp sur terrain neutre et sans leurs supporteurs, après la décision de la commission de discipline jeudi, à la suite des incidents survenus contre Nice le 7 mars. Dans l'autre rencontre de la soirée, c'est Guingamp, justement, qui a réussi une belle opération en l'emportant 2-1 à Nice. Les Bretons, qui restaient sur 3 défaites en L1, se sont bien repris grâce à un doublé de Mandanne (49e, 62e), face à des Niçois très brouillons et beaucoup trop inoffensifs malgré leur possession de balle et le but de Bauthéac (58e). L'équipe de Claude Puel est 15e, et se rapproche dangereusement de la zone rouge. Les résultats : Vendredi Nice - Guingamp 1 - 2 Monaco - Bastia 3 - 0 Samedi (17h00) Metz - Saint-Etienne (20h00) Nantes - Evian/Thonon Montpellier - Reims Lorient - Caen

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire