Wings for Life : partout dans le monde, une course pour la recherche

L'édition 2014, qui s'est déroulée en Bretagne, est apparue comme un test réussi et qui a validé le concept. Pour l'édition 2015, l'association Wings for Life veut offrir la plus forte exposition possible à sa course. Stéphane Bézian, organisateur français de la course, insiste sur l'originalité du World Run. Au niveau sportif, cette course mondiale est innovante : « 35 lieux de départ où chaque participant pourra se mesurer au reste du monde », précise Stéphane.

Pas de ligne d'arrivée

Autre aspect inédit : la ligné d'arrivée n'est pas fixe, au contraire elle poursuit les participants : « La catcher-car partira 30 minutes après le top-départ et devra rattraper les coureurs ». Pour ces 100km de parcours - qui traversera le centre historique de Rouen jusqu'aux bords de Seine en direction de la Manche - il n'y a pas « de profils types attendus », assure Stéphane Bézian. Les coureurs de tous niveaux pourront venir se dépenser pour la bonne cause.

3 millions d'euros récoltés en 2014

Les gagnants de la course seront les derniers qui n'auront pas été rattrapés par la voiture. Mais la véritable victoire reste les fonds récoltés qui sont entièrement reversés pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Si l'année dernière, près de 3 millions d'euros ont été récoltés, l'association espère une réussite aussi complète pour l'édition 2015.

Avec des frais d'inscription de 40euros, les participants pourront cette année intégrer une « team » et s'associer aux nombreux sportifs qui soutiennent le projet en participant à la course. Sandra Laoura, première français médaillée olympique de ski de bosse, est la porte-parole de l'évènement. Ayant perdu l'usage de ses jambes après un grave accident en 2007, elle prendra elle aussi le départ le 3 mai 2015 à 13h. « Courons pour ceux qui ne peuvent pas le faire », lance Stéphane Bézian qui espère ancrer la course dans le paysage rouennais pour plusieurs années.