Des nouvelles "Femmes savantes" au théâtre de Caen

Tel est l'esprit des 'Femmes savantes” de Molière, mis en scène par Marc Paquien, du 2 au 6 février au théâtre de Caen. Contrairement à nombre de ses contemporains, le metteur en scène a voulu aborder ce thème d'émancipation de la femme, toujours d'actualité plus de 330 ans après, d'une façon non contemporaine mais au plus proche du temps de Molière. Un 'théâtre de tréteaux” et des costumes d'époque, où le décor léger et chatoyant vient donner aux alexandrins de cette comédie leur juste poids. Une pièce accessible et tout spécialement recommandable aux amoureux de la littérature.



Pratique : Du mercredi 2 au samedi 5 février à 20h, et dimanche 6 Février à 17h au théâtre de Caen. 8 à 25€. Tél. 02 31 30 48 00



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire