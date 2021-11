Disney prépare la suite de "La reine des neiges"

"Prévisions: temps hivernal annoncé! Disney Animation prépare #LaReinedesneiges2 avec Chris Buck et Jennifer Lee", qui ont créé le premier opus des aventures d'Elsa et de sa soeur Anna, a tweeté Disney Animation, la filiale de dessins animés de Disney.

"Finalement je peux le dire: "La reine des neiges 2!", s'est réjouie Jennifer Lee sur son compte du réseau social Twitter.

"Je suis excitée au possible de créer (à nouveau) aux côtés de ma famille de La reine des neiges", a-t-elle ajouté, avec une photo de la blonde Elsa, qui a parfois du mal à contrôler ses pouvoirs de glace, et de sa soeur intrépide et rousse Anna.

"La reine des neiges" a rapporté deux Oscars à Disney (meilleur dessin animé et meilleure chanson) et des recettes en salles de près d'1,3 milliard de dollars, un record pour le studio d'animation, sans compter les astronomiques recettes de produits dérivés en tous genres à l'effigie des deux soeurs.

C'est aussi l'un des films aux plus grosses recettes de toute l'histoire du cinéma.