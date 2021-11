Paris (AFP). Arbitrage controversé: Bernard Tapie auditionné pendant 3 jours

Bernard Tapie a été entendu trois jours par les juges financiers qui l'ont mis en examen en 2013 dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui avait mis un terme à son litige avec le Crédit lyonnais, a appris jeudi l'AFP de source proche du dossier. Entamée mardi et achevée jeudi, cette audition, la première par les juges sur le fond du dossier, est intervenue moins d'un mois après l'annulation par la cour d'appel de Paris de cet arbitrage qui avait octroyé plus de 400 millions d'euros à l'homme d'affaires en 2008. "Il est incomprehensible que la cour d'appel n'ait pas eu la patience d'attendre ces interrogatoires, en retenant exclusivement et aveuglement les arguments infondés du CDR", l'organisme public chargé de liquider le passif du Crédit Lyonnais, "sans respect du contradictoire, ni aucune prise en considération de ses explications", a réagi auprès de l'AFP Me Hervé Temime, avocat de Bernard Tapie. "A l'évidence,la décision n'aurait pu être la même", a estimé le conseil de l'homme d'affaires. L'audition de Bernard Tapie, "près de deux ans apres sa mise en examen", lui a permis de "s'expliquer sur les indices qui lui ont été opposés", selon Me Temime. "Tous les problèmes ont été abordés et toutes les réponses ont été apportées, réduisant à néant l'incrimination d'escroquerie en bande organisée", a poursuivi l'avocat. Six personnes, dont Bernard Tapie, sont mises en examen de ce chef. Les magistrats soupçonnent que cette sentence ne soit le fruit d'un "simulacre". En cause, notamment, les relations entre Bernard Tapie, l'un de ses avocats Maurice Lantourne et un des trois juges arbitres, l'ancien magistrat Pierre Estoup. Dans un arrêt récent confirmant la mise en examen de Bernard Tapie mi-janvier, la cour d'appel relève ainsi des "relations antérieures vieilles d'environ dix ans" entre MM. Estoup et Lantourne ainsi que les "relations professionnelles entre les trois" hommes. "La dissimulation de ces liens anciens, étroits et répétés participe de l'accomplissement du dessein ourdi par l'arbitre de concert avec M. Tapie et son représentant, de favoriser au cours de l'arbitrage les intérêts de cette partie", ont également estimé les magistrats de la cour d'appel de Paris dans leur arrêt annulant l'arbitrage, à la mi-février. Dans le dossier de l'arbitrage, deux hauts fonctionnaires ont été mis en examen, ainsi que l'actuel patron d'Orange, Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère de l'Economie. Aujourd'hui directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde a été mise en examen pour négligence par la Cour de justice de la République (CJR).

