Rio de Janeiro (AFP). Brésil: Battisti libéré dans l'attente d'une décision sur son expulsion

L'écrivain italien et ancien militant d'extrême gauche Cesare Battisti, condamné à la prison à perpétuité par la justice de son pays pour des meurtres commis dans les années 70, a été libéré au Brésil vendredi matin dans l'attente d'une décision sur son expulsion, a annoncé son avocat à l'AFP. Battisti avait été arrêté jeudi par la police fédérale à Embu das Artes, une ville de l'Etat de Sao Paulo par la police fédérale. Mais il a été ramené à son domicile et "va dormir avec sa famille. Nous avons obtenu un habeas corpus" de la part d'un tribunal de Brasilia, a précisé Igor Sant'Anna Tamasauskas, l'avocat de Battisti. "Il est libre comme n'importe quel citoyen, et nous allons présenter un recours devant le tribunal régional fédéral" de Brasilia qui lui a accordé l'habeas corpus, a-t-il précisé. Une juge fédérale avait ordonné le 3 mars l'expulsion de l'ancien militant, sentence qui avait remis en question une décision de la Cour suprême. Il s'agit "d'un étranger en situation irrégulière au Brésil et qui, en tant que criminel condamné dans son pays pour meurtre, n'a pas le droit de rester" au Brésil, avait statué la juge Adverci Mendes de Abreu. La défense de M. Battisti avait annoncé son intention de faire appel de cette décision. La juge soulignait que M. Battisti devait être expulsé au Mexique ou en France, pays où il s'est rendu après voir fui l'Italie et avant de se réfugier au Brésil en 2004. Selon elle, cette décision n'est pas contradictoire avec celle de la Cour suprême ni celle de l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva de ne pas expulser M. Battisti, étant donné "qu'il n'est pas nécessaire de livrer l'étranger à son pays de nationalité". Cesare Battisti, 60 ans, est réclamé par l'Italie après avoir été condamné en 1993 par contumace à la réclusion à perpétuité pour quatre meurtres et complicité de meurtres à la fin des années 1970 - les années de "plomb" du terrorisme -, crimes dont il se dit innocent.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire