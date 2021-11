Deux groupes normands sélectionnés aux Inouïs du Printemps de Bourges !

A l'origine de cette sélection, les iNOUîS Printemps de Bourges avait organisé différents tremplins aux quatre coins de la France dans le but de dénicher des artistes ou groupes qui feront l'actualité musicale de demain. Les sélectionnés participeront au Printemps de Bourges et leur sera accordé un accompagnement par des professionnels. A l'issue du festival, un jury présidé cette année par Mathias Malzieu récompensera les iNOUïS par deux prix : le Prix du Printemps de Bourges - iNOUïS et le Prix du jury - iNOUïS. NUIT.

Deux groupes issus de la scène régionale ont été sélectionnés lors des auditions régionales au Trianon Transatlantique à Sotteville-Lès-Rouen : Aloha Orchestra et NUIT. A noter que le caennais Fakear, qui était l'année dernière sélectionné aux Inouis du Printemps de Bourges, se produira sur la scène du Printemps de Bourges le 25 avril.

Aloha Orchestra

Formé en 2010 lors d'un voyage en Amérique Latine, le groupe issu du Havre, Aloha Orchestra, trouve son inspiration dans les terres d'Argentine. Ce projet mené par Jean-Baptiste Mabille dévoile une pop lumineuse, entre l'univers des LCD Soundsystem, des Drums et de Local Natives. Le groupe se produira au Printemps de Bourges le 28 avril.

Nuit

Tout droit venu du Havre, Nuit nous propose de visiter l'obscurité au gré de sonorités atmosphériques et éthérées, teintées de touches rock, électroniques et ethniques. Véritable voyage cosmique, la musique de ce quintet oscille entre minimalisme et abondance, s'inscrivant dans la lignée musicale de la scène trip hop et électro rock anglo-saxonne. La formation jouera le 25 avril aux côtés de Le Common Diamond, Cotton Claw ou encore Gordon.