Canton de Troarn : le poids de la gauche en principe renforcé

Le canton de Troarn situé à l'est de Caen s'agrandit avec l'incorporation de la moitié du territoire de l'ancien canton de Bourguébus. Le conseiller général sortant, Christian Piélot (PS) se représente. A la tête du canton actuel de Bourguébus se trouve également un élu socialiste : Marc Bourbon.



En bref : le canton compte 28 665 habitants sur 29 communes et 192,5 km2 : Airan, Argences, Banneville-la-Campagne, Bellengreville, Billy, Cagny, Canteloup, Cesny-aux-Vignes, Chicheboville, Cléville, Conteville, Cuverville, Démouville, Emiéville, Escoville, Fierville-Bray, Frénouville, Janville, Moult, Ouézy, Poussy-la-Campagne, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Pair, Saint-Pierre-du-Jonquet, Saint-Samson, Sannerville, Touffréville, Troarn, Vimont.



Les candidats

Front de gauche : Françoise Lena (59 ans, ouvrière) et Olivier Zuani (52 ans, fonctionnaire de catégorie B)

Front national : Marie-Françoise Leboeuf (57 ans, professeur du secondaire) et Christophe Mal (45 ans, salarié du secteur médical).

Union de la droite : Sophie de Gibon (54 ans, agriculteur) et Patrice Martin (62 ans, ancien salarié du secteur privé)

Union de la gauche : Coralie Arruego (37 ans, professeur du secondaire) et Christian Piélot (59 ans).