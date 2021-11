Selma, un film fort et mou

C'est étonnamment assez rare au cinéma, mais cette fois, Matin Luther King est mis à l'honneur sur l'écran dans Selma, le film que je vous présente aujourd'hui.

Selma n'est pas un biopic comme les autres. Il raconte effectivement le combat de Martin Luther King, mais pas la vie du révérend. Le film s'intéresse à un épisode précis dans la lutte de l'activiste : celui de la ville de Selma.

On prend donc le train en route, où Martin Luther King a accès régulièrement à la maison blanche pour faire part de ses revendications et où son mode d'action est bien huilé.

L'Histoire racontée ici est très forte, poignante . Ce combat pour la justice nous touche forcément au coeur. Cela ne fait qu'une cinquantaine d'années ce n'est pas si loin, et à notre époque trouble, il est bon de montrer ces événements.

En revanche la façon de la montrer à l'écran est malheureusement bien plate. Le film souffre de terribles longueurs , et à de très fréquents moments. Il dure 2h et en paraît facilement 3. La musique est très convenue et sans rythme, les dialogues ressemblent parfois à des monologues (je ne parle pas des discours bien sûr) et les liens entre les différentes scènes sont des tunnels sans fin. Pourtant cela commençait bien avec une scène choc au début du film qui surprend . Le reste parait bien linéaire et fade.

La fin est aussi dommage car écrire ce qui est arrivé à différents personnages par la suite pendant un discours ne permet pas de profiter de l'instant et divise l'attention. Au final on ne fait plus attention à ce que dit Martin Luther King, ce qui est un peu embêtant pour un discours important.



Selma est un film au message intemporel, qu'il très important de continuer à transmettre. Malheureusement la réalisation du film laisse à désirer et ne saura pas nous transporter autant que le message pouvait le laisser penser. C'est en ce moment au cinéma.