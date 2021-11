Paris (AFP). Argentine: cinq gendarmes français attendus sur place pour enquêter

Cinq gendarmes français se rendent jeudi en Argentine pour participer à l'enquête sur l'accident d'hélicoptères sur le tournage de l'émission "Dropped" qui a coûté la vie à dix personnes, dont trois stars du sport français, a appris l'AFP de source judiciaire. Les auditions par les enquêteurs argentins des rescapés de l'équipe de tournage devaient par ailleurs débuter dans la journée, tandis que les légistes peinent à identifier les corps des victimes. Outre la nageuse Camille Muffat, la navigatrice Florence Arthaud et le boxeur Alexis Vastine, cinq membres français de l'équipe de tournage de l'émission et les deux pilotes argentins sont morts dans la collision en vol des deux appareils lundi, survenue pour une raison non déterminée. Des experts aéronautiques français du Bureau enquête analyse (BEA), du motoriste Turbomeca et d'Eurocopter, arrivés mercredi soir, mènent parallèlement des investigations. "On va travailler sur les deux machines, regarder les pièces, les dommages qu'on peut constater (), regarder également les informations que nos collègues ont pu collecter, témoignages, films, etc", a expliqué Thierry Loo, l'un des spécialistes du BEA, sur Europe 1. Les gendarmes français dépêchés jeudi en Argentine appartiennent pour deux d'entre eux à la Section de recherches de la gendarmerie des transports aériens (GTA), le service auquel le parquet de Paris a confié mardi l'enquête préliminaire ouverte sur l'accident. Les trois autres sont des experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, un service notamment spécialisé dans l'identification de victimes de catastrophes. De son côté, le juge fédéral argentin Daniel Herrera, saisi de l'affaire mercredi, devait commencer jeudi à "entendre les témoins français qui participaient au tournage, je ne sais pas encore combien de personnes", a-t-il annoncé à l'AFP. Une trentaine de Français, des membres de l'équipe de tournage de la maison de production ALP et des sportifs de haut niveau (le nageur Alain Bernard, le patineur Philippe Candeloro, la cycliste Jeannie Longo), sont confinés dans leur hôtel de Villa Union, à 30 km du lieu de l'accident, où ils attendent le feu vert des autorités argentines pour regagner la France. - 'Témoigner et rentrer' - "J'ai envie d'apporter mon témoignage pour l'enquête et basta. Envie de rentrer. Et j'ai envie d'aller voir les parents de Camille" Muffat, a déclaré Alain Bernard, champion olympique du 100 m nage libre en 2008. Pour faciliter l'identification des corps des huit victimes, le juge fédéral de la province de La Rioja a donné son accord à la venue de légistes français. "L'identification est très compliquée, car les cadavres sont calcinés", a-t-il souligné. Parmi les victimes, Florence Arthaud, surnommée "la fiancée de l'Atlantique" après avoir remporté en 1990 La route du Rhum, sera enterrée sur une île au large de Cannes, a annoncé son frère Hubert dans un entretien publié jeudi dans le quotidien Nice-Matin. "Il y aura une cérémonie religieuse à Paris, parce que Florence était très croyante. Ensuite, les proches et la famille suivront ses dernières volontés. Elle avait souhaité être inhumée auprès de notre frère (Jean-Marie), aux îles de Lerins, dans le cimetière communal de l'île Sainte-Marguerite", a précisé Hubert Arthaud. Il raconte que sa soeur était "très contente" de tourner l'émission "Dropped" en Argentine, entourée "de gens vrais, des sportifs": "Son seul regret, c'était que les compétiteurs dorment la nuit à l'hôtel. Elle aurait préféré que le jeu se joue en continu, dans les conditions d'une transatlantique où il faut gérer son sommeil". Lundi vers 17H00 locales, alors que les conditions climatiques étaient bonnes, les deux hélicoptères mis à disposition de la production par les autorités argentines, des Ecureuil millésime 2010, se sont télescopés en vol. Les deux pilotes argentins et les huit passagers français sont morts dans un champ près du village de Villa Castelli, dans la province de La Rioja (nord-ouest de l'Argentine). Tous participaient au tournage d'une émission de télé-réalité pour la chaîne française TF1, mettant en scène des sportifs de haut niveau, largués dans des zones isolées avec comme défi de retrouver la civilisation en moins de 72 heures. - 'Marqué à vie' -

