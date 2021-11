Paris (AFP). France: nouveau recul de l'inflation en février

Les prix à la consommation en France en février ont affiché une nouvelle baisse (-0,3%) sur un an, après un recul de 0,4% en janvier qui avait marqué l'entrée de la France en territoire d'inflation négative pour la première fois depuis fin 2009, a annoncé jeudi l'Insee. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,7% en février après une baisse de 1,0% en janvier, l'Institut national de la statistique et des études économiques. En février 2015, les hausses saisonnières des prix des produits manufacturés après les soldes d'hiver et celles des tarifs de certains services liés aux vacances scolaires constituent les principales contributions à l'augmentation des prix. "S'y ajoutent un rebond des prix des produits pétroliers et une nouvelle hausse des prix des produits frais", explique l'Insee dans un communiqué. Dans le détail, les prix des produits manufacturés rebondissent (+1,0%) en février après les soldes d'hiver. Cette hausse est toutefois moins marquée qu'en 2014 (+1,3 %) "en raison de l'instauration d'une semaine supplémentaire de soldes fixes en février cette année", souligne l'Insee. Mais sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 1,7%. En février 2015, les prix de l'énergie augmentent de 2,1% sur un mois du fait des produits pétroliers. Toutefois, ils demeurent en net recul sur un an (-5,3%). Les prix des services ressortent en hausse de 0,4 % en février 2015 (+1,3 % sur un an), comme en février 2014. "Cette hausse résulte principalement des prix des services liés aux vacances d'hiver", souligne l'Insee. Après une légère hausse en janvier (+0,1 %), les prix de l'alimentation augmentent de nouveau en février 2015 (+0,2% ; +0,1% sur un an). Le ministre des Finances Michel Sapin a annoncé début mars tabler sur une inflation zéro cette année en France, alors que la prévision initiale du gouvernement était de 0,9%, en indiquant que cela avait des effets budgétaires négatifs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire