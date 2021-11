Handball : la belle fin d'hiver des Vikings de Caen

Les Vikings ont décroché leur quatrième victoire consécutive, samedi 7 mars à Asnières (18-29). Toujours 4e de Nationale 1, ils restent à un petit point seulement de la deuxième place occupée par Rennes. Et profitent du match nul surprise de Oissel à Gonfreville pour recoller avec le podium.

Caen n'a pas tremblé chez une équipe d'Asnières abonnée au bas de tableau. Emmenés par un Maxime Langevin meilleur buteur en l'absence de Hamdi Mizouni, les visiteurs ont vite pris les devants et ont fait la différence après vingt minutes relativement serrées. La deuxième période, où Caen n'a encaissé que huit buts, s'est révélée à sens unique.

Au Palais des sports ce samedi

Le Caen Handball enchaînera à domicile samedi 15 mars (20 h 30) contre l'équipe réserve de Nantes, cinquième, à un point. Les jeunes nantais, battus de neuf buts à l'aller (20-29), auront fort à faire si leur adversaire maintient sa dynamique actuelle.



A l'image de Jordan Allais, les Vikings ont de l'appétit. "Le but est de faire le mieux possible. On rappelle qu'au début de la saison, on espérait se maintenir en N1. On se retrouve quatrième. On va essayer d'aller le plus haut possible sans se poser de question. Pour moi, on a largement la capacité d'atteindre le podium." Il reste sept matchs de championnat pour le confirmer.